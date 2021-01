Paolo Bonolis sconvolto da una perdita improvvisa: 'Sarai sempre nel mio cuore'

Paolo Bonolis ha deciso di dedicare un commovente post sui social network ad una persona a lui molto cara venuta a mancare improvvisamente. Si tratta di Eliana, una delle sue collaboratrici storiche che lavorava nel reparto sartoria e che è stata al suo fianco anche ad Avanti un altro.

"Non so dove sei adesso, di sicuro nel mio cuore. Grazie Eliana" ha scritto il conduttore, uno dei primi a dedicarle un post sui social. Tra i commenti non mancano testimonianze di stima ed affetto da parte di molti altri personaggi dello spettacolo. Laura Cremaschi le dedica un cuore mentre Francesco Nozzolino, volto storico del programma del programma di Canale 5 scirve: "Mancherà a tutti noi, sempre sorridente, tanto gentile e disponibile, e da lei ricevevi sempre belle parole".

Un post molto sentito è stato condiviso anche dalla moglie di Bonolis, Sonia Bruganelli: "E adesso...? mi hai vista crescere e hai visto e sentito tante tante cose che non sempre erano piacevoli da vedere e sentire ma ti sei sempre presa cura dei nostri sentimenti e dei miei sbalzi di umori... una sera, ai telegatti sono scivolata dalle scale del camerino di Paolo e sono planata su di te e sulla tua insostituibile bottiglietta di acqua e Coca Cola che avevi preparato,come sempre, per lui. Ti prometto che farò in modo che chi si occuperà di lui gli faccia trovare sempre le camicie perfettamente stirare , le scarpe messe in fila e la sua bottiglietta magica....però l’orlo ai pantaloni lo farò fare leggermente più lungo. Mi mancherai Eliana".

