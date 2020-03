Paolo Bonolis fa tremare Mediaset: 'Potrei tornare in Rai. Alcune scelte incomprensibili'

Continua lo scontro tra Paolo Bonolis e Mediaset, iniziato con lo stop ad Avanti Un Altro causa Coronavirus. Il presentatore non sembra aver gradito nemmeno la decisione del Biscione di mandare in onda sabato sera le repliche di Ciao Darwin, che sono state contrapposte a Viva RaiPlay di Fiorello.

In una diretta Instagram con Edoardo Leo, Bonolis ha osservato che "il perchè lo abbiano fatto non l'ho capito, non me l'ha spiegato nessuno anche perchè sono irrintraccibili". Lo showman, nello specifico, ha affermato che "non ho capito la scelta di andare in onda contemporaneamente alla trasmisione di Rosario su Rai 1. E' una scelta in questo periodo abbastanza sbagliata perchè loro sono due fenomeni di divertimento e di allegerimento che potevano mandare in giorni differenti di modo che ci fossero due possibilità e di non scegliere dove appoggiare la propria attenzione".

Bonolis ha però anche parlato della possibilità di rifare Il Senso Della Vita, e non ha escluso un ritorno in Rai: "a meno che non mi muovo a Mediaset e vado in Rai. E questo potrebbe accadere. Non siamo proprietari delle televisioni, ed ognuno ha preso la propria strada. Io tutto sommato mi diverto anche molto nella leggerezza senza ipocrisia, quasi fanciullesca, di Ciao Darwin e Avanti un altro! che portiamo in scena. Io e Luca ci divertiamo a desacralizzare ciò che stupidamente è stato reso sacro".

Ricordiamo che Ciao Darwin è stato mandato in onda lo scorso 21 marzo.