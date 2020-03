Paolo Brosio si addormenta in diretta da Barbara D'Urso. Il video è virale

Come di consueto, ieri sera è andato in onda su Canale 5 il nuovo episodio di "Live - Non è la D'Urso", il programma condotto da Barbara D'Urso che ha registrato un fuoriprogramma che, manco a dirlo, è già diventato virale e sta facendo il giro del web. Paolo Brosio, che era collegato via Skype, si è improvvisamente addormentato.

Il conduttore, chiamato dalla Carmelita per discutere della scelta del Governo di chiudere tutte le Chiese del paese e di annullare le funzioni religiose, evidentemente non ha retto i ritmi del programma e si è accasciato sul divano facendo un pisolino in diretta nazionale.

Inutile dire che la conduttrice non si è fatta sfuggire l'occasione per ironizzare e, quando ha notato il suo ospite addormentato, si è lasciata andare ad un "si è addormentato Paolo? Shh". Elenoire Casalegno, ospite in studio, era invece incredula ed allo stesso tempo divertita per quanto stava vedendo sul videowall.

Brosio però è stato "svegliato" dalle voci e di colpo ha esclamato (con la voce frastornata) "mi avete chiamato? Buongiorno!" a cui ha risposto una divertita Barbara D'Urso con un "ben svegliato Paolo, buongiorno. E' l'una meno un quarto..buongiorno! E' tardi".

Sul web da stamattina in tanti hanno ripreso il filmato, che è visualizzabile in calce.

Nelle ultime settimane il programma di Barbara D'Urso è stato al centro di episodi di questo tipo, tra cui la litigata con Vittorio Sgarbi e le feroci critiche di Vittorio Feltri.