Paolo Ciavarro sul triangolo amoroso di Clizia: 'Il passato non mi interessa'

Paolo Ciavarro, ex concorrente del Grande Fratello Vip e figlio di Eleonora Giorgi, ha espresso il suo parere in merito all'ormai famoso triangolo amoroso che ha coinvolto la sua attuale fidanzata Clizia Incorvaia, il suo ex marito Francesco Sarcina ed il loro testimone di nozze Riccardo Scamarcio.

Paolo è in casa con sua madre ed in questi giorni aspetta solo di rivedere la sua fidanzata Clizia Incorvaia, lontana a causa dell'emergenza Coronavirus che ha bloccato gli spostamenti ed ha costretto migliaia di coppie alla distanza forzata.

I due si sono innamorati durante la loro partecipazione al Grande Fratello Vip, e da allora fanno coppia fissa. Ritornato sulla questione del tradimento che ha coinvolto Clizia, Paolo Ciavarro non ha esitato ad esprimere il suo parere sulla vicenda ormai passata tra lei, Francesco Sarcina (leader de Le Vibrazioni) e l'attore Riccardo Scamarcio.

Ciavarro, prima concorrente di Pechino Express nel lontano 2013 e poi collaboratore stabile allo show giuridico "Forum", avrebbe commentato così la vicenda: "Abbiamo parlato di tutto ma non mi interessa il passato. Mi sono innamorato della Clizia che ho conosciuto, una persona fantastica. E non mi interessa e non mi pesa la differenza d’età. Sto benissimo con lei", chiarendo che il sentimento che lo lega alla modella non si basa sul passato.

