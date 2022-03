Il papà dell'Arrowverse Greg Berlanti spiega la popolarità delle serie sui supereroi

Il papà dell'Arrowverse Greg Berlanti cerca di dare una risposta alla domanda che un po' tutti si pongono di questi tempi: come mai i film e le serie tv sui supereroi vanno così tanto?

È un quesito che va per la maggiore, d'altronde, vista la popolarità del genere e le conseguenti polemiche sui cinecomic a cui abbiamo assistito negli ultimi anni. E chi meglio del creatore di un intero universo televisivo dedicato ai supereroi potrebbe farvi luce?

"La gente vuole di nuovo gli eroi, un po' come era una volta con i Western, dove sai perfettamente chi sono i buoni e chi sono i cattivi" ha raccontato la mente dietro l'Arrowverse Greg Berlanti "Sono molto ambiziosi, e adesso la tecnologia ci permette di fare grandi cose sia sul grande che sul piccolo schermo con questi personaggi".

E lui di sviluppi e progressi tecnologici e non ne sa qualcosa, specialmente quando si tratta di un eroe in particolare: Lanterna Verde.

"Adesso stiamo lavorando alla serie tv di Green Lantern per HBO Max, che rappresenta un po' la chiusura del cerchio. Il film [del 2011 con Ryan Reynolds, di cui era sceneggiatore e produttore] mi ha permesso di farmi conoscere da tante persone in casa DC, e in un certo senso mi ha condotto a Arrow. Quindi anche se mi ha spezzato il cuore [il fatto che il film sia stato un flop], alla fine mi ha portato a cose meravigliose sul piano televisivo".

