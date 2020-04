Papa Francesco terrà la Via Crucis del Venerdì Santo con medici, infermieri e detenuti

Sarà un Venerdì Santo particolare quello di quest'anno per i milioni di cattolici italiani. Le misure di contenimento per il Coronavirus infatti hanno imposto la chiusura delle Chiese in tutta Italia, ma in soccorso dei credenti arriva la TV. Rai1 e TV2000 infatti trasmetteranno in diretta stasera la Via Crucis di Papa Francesco.

Su Rai 1 (ed ovviamente sulla piattaforma RaiPlay), a partire dalle 20:50, sarà possibile seguire dal Sagrato della Basilica di San Pietro il rito della Via Crucis, presieduto dal Pontefice. L'evento sarà trasmesso in mondovisione e sarà seguito alle 22:30 dallo speciale "Corona di Spine" di Porta a Porta, condotto da Bruno Vespa. Secondo quanto trapelato, la Via Crucis di Francesco vedrà due gruppi di portatori della croce: ci saranno dei detenuti del carcere Due Plazzi di Padova, ma anche medici ed infermieri.

Alle 23:30, sempre sulla prima rete della TV di Stato, si tornerà in Rai Vaticano con uno speciale in cui si rifletterà sul significato della Croce e della Resurrezione durante un periodo di pandemia. A mezzanotte invece la programmazione si chiuderà con il Requiem di Giuseppe Verdi.

Discorso diverso per TV2000, disponibile alla posizione 28 del digitale terrestre, su Sky sul canale 157 e Tivùsat al 18. Qui saranno trasmesse le immagini della Passione ed ovviamente in prima serata la Via Crucis del Pontefice. Alle 16 invece sarà la volta della Via Crucis da amatrice, la città duramente colpita dal terremoto, con il monsignor Domenico Pompili.