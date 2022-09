Paper Girls: Amazon cancella lo show dopo una sola stagione!

Amazon Prime Video ha cancellato Paper Girls dopo solo una stagione. Tuttavia, secondo quanto riferito da Deadline, Legendary TV sarebbe intenzionata ad acquisire i diritti dello show e di non far morire qui la serie.

Creato da Stephany Folsom, Paper Girls è tratto dall'omonimo fumetto di Brian K. Vaughan e Cliff Chiang. Ambientato nel 1988, segue le vicende di quattro ragazze di 12 anni, Erin, Mac, KJ e Tiffany, che, mentre consegnano giornali, rimangono intrappolate tra fazioni in guerra di adolescenti viaggiatori nel tempo. Intrappolate in un loop temporale, le nostre protagoniste incontreranno le versioni future di se stesse e dovranno scegliere se abbracciare il loro destino o rifiutarlo.

Al suo debutto sulla piattaforma a luglio, la prima stagione ha ricevuto un'ottima risposta da parte di pubblico e critica. La serie ha infatti un punteggio di critica del 90% e un punteggio di pubblico dell'88% su Rotten Tomatoes, tutte cose di cui Legendary avrà sicuramente tenuto conto. Il cast è composto da Sofia Rosinksy come Mac, Camryn Jones come Tiff, Riley Lai Nelet come Erin, Fina Strazza come KJ, Ali Wong come Future Erin, Sekai Abenì come Future Tiffany, Delia Cunningham come adult KJ, Adina Porter e Nate Corddry.

Christopher C. Rogers e Stephany Folsom sono stati co-showrunner prima che quest'ultimo, che è anche il creatore della serie, lasciasse lo show dopo la prima stagione.