Paper Girls, Amazon presente la serie tratta dal fumetto 'Sarà qualcosa di unico'

Dopo le anticipazioni del co-showrunner Christopher Cantwell, è ora arrivato l'annuncio di Amazon Prime Video: il servizio streaming ha ora ordinato ufficialmente lo sviluppo di Paper Girls, serie basata sull'avventura a fumetti di Brian K. Vaughan e Cliff Chiang.

Questa la sinossi ufficiale (via The Wrap): "Paper Girls segue le vicende di quattro giovani ragazze che, mentre consegnano dei giornali la mattina dopo Halloween nel 1988, vengono inconsapevolmente coinvolte in un conflitto tra viaggiatori temporali, intraprendendo un'avventura attraverso il tempo per salvare il mondo. Mentre viaggiano tra il nostro presente, passato e futuro, le ragazze incontrano le versioni future di loro stesse e devono decidere se abbracciare o meno il loro destino."

La serie sarà realizzata dagli showrunner Christopher Cantwell, Stephany Folsom e Christopher C. Rogers, i quali hanno dichiarato: "Da grandi fan del lavoro di Brian e Cliff, non potremmo essere più entusiasti dell'opportunità di portare in vita questa incredibile avventura. Questa è una storia di grande cuore, e fatta di sfumature uniche: la nostra sincera speranza non è solo rendere giustizia al materiale originale, ma anche rendere Paper Girls diversa da qualsiasi altra cosa attualmente in TV."

Paper Girls sarà prodotta da Legendary Television in collaborazione con Plan B, e fa parte dell'accordo pluriennale tra Vaughan e lo studio. Entrambi i fumettisti parteciperanno al progetto in veste di produttori esecutivi.

Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla notte intervista con Cliff Chiang.