Paper Girls, il cast vuole sfondare ovunque: 'DC, Marvel e Doctor Who!'

È arrivata sugli schermi di Prime Video nel silenzio generale, Prime Video, potendo contare però su un momentaneo vuoto di concorrenza rispetto a big come The Boys. Grazie a questo e al 100% su Rotten Tomatoes ha letteralmente spopolato e ora il cast pensa già in quali franchise miliardari vorrebbe vedersi.

Sicuramente avrà aiutato il momentaneo “vuoto di potere” lasciato dopo la fine dello show di Eric Kripke, che si prepara già alla quarta stagione di The Boys e al primo spinoff live action Gen V. Competere, in contemporanea, con uno dei più noti titoli Prime, non sarebbe stata cosa facile per una serie ancora giovane come Paper Girls. Vuoi quindi la finestra di rilascio e vuoi soprattutto un prodotto di ottima fattura, come dimostrato dall’inaspettato 100% di recensioni positive sul noto aggregatore Rotten Tomatoes, Paper Girls si sta imponendo come nuova scoperta fra gli spettatori Prime.

A giudicare dalla trama, incentrata su questo gruppo di quattro ragazze che dalle consegne di giornali nel 1980 vengono catapultate nel 2019, qualcuno la paragonava alla risposta Prime a Stranger Things. Ma la serie è riuscita a ritagliarsi la sua fetta di originalità e ora il cast di giovanissime, incalzato da un’intervista di ComicBook, già si vede (o spera di vedersi) proiettato in franchise ben più esplosivi.

La prima a rispondere è stata Riley Lai Nelet (Erin Tieng), che ha parlato del personaggio già interpretato da Ella Jay Basco in Birds of Prey: “Mi piacerebbe far parte dell'universo di Batman. Una delle Batgirl, Cassandra Cain, è il personaggio dei miei sogni da portare in un adattamento. È qualcosa in cui speravo. Mi sono allenata per fare le mie acrobazie e sono a un passo dalla cintura nera. Quindi sì. L'universo DC, per interpretare Cassandra Cain”. Camryn Jones (Tiffany Quilkin) ha parlato invece dei diretti competitor: "Penso che sarebbe così bello essere nell'universo di Black Panther e nell'universo Marvel. Penso che sarebbe fantastico”.

Concorde anche Fina Strazza (KJ Brandman) - "Sono d'accordo. Qualsiasi cosa nel MCU sarebbe semplicemente incredibile. Adoro Spider-Man. Sarebbe davvero fantastico” – mentre Sofia Roskinsky (Mac Coyle) guarda piuttosto al piccolo schermo: “Adoro Doctor Who. Quando ero piccola, ho sempre pensato che fosse così magico. Quindi per me, per quanto riguarda la fantascienza, probabilmente sarebbe il mondo di Doctor Who". Voi avete dato una possibilità alla serie? Vi sta piacendo? Ditecelo nei commenti!