Paper Girls, manca poco all'inizio delle riprese della serie Amazon: le ultime novità

Nel luglio 2019 veniva annunciato un nuovo progetto agli Amazon Studios: la serie tv Paper Girls, ispirata agli omonimi fumetti di Brian K. Vaughan e Cliff Chiang. Adesso, a distanza di quasi due anni, si partirà finalmente con le riprese della prima stagione.

Secondo quanto riportato da Murphy's Multiverse, infatti, dal 17 maggio al 24 giugno in quel di Chicago si gireranno gli episodi della prima stagione di Paper Girls, e non è tutto...

Dopo l'annuncio delle attrici che interpreteranno le protagoniste della serie, Sofia Rosinsky, Camryn Jones, Riley Lai Nelet e Fina Strazza, pare che adesso si stia cercando un'interprete per un altro ruolo chiave della storia, sebbene inizialmente poco presente nei fumetti: la sorella di una delle ragazze.

Stando al report, la produzione starebbe cercando una ragazza tra i 9 e gli 11 anni di origini sino-americane per il ruolo di Missy Tieng, che dovrebbe apparire in due degli episodi della prima stagione (il pilot e il quarto episodio).

Come si si legge nella sinossi ufficiale dei fumetti "Siamo nel 1988 a Stony Stream, sobborgo di Cleveland. Durante la consegna dei giornali, quattro adolescenti, Erin, KJ, MacKenzie e Tiffany si ritrovano nel bel mezzo di una guerra spazio-temporale tra diverse fazioni" .

Missy, sorella di Erin, compare poco nei primi numeri della serie cartacea, ma diventerà una presenza di maggiore importanza andando avanti con il tempo. Ma proprio il tempo, qui, potrebbe giocare un ruolo fondamentale anche per il suo personaggio, dato che non sappiamo come verrà sviluppato nella serie tv. Magari il fatto che la rivedremo già nel quarto episodio potrebbe significare un ruolo ancora maggiore per lei, o per il suo rapporto con Erin.

E voi, che ne pensate? Avete hype per Paper Girls? Fateci sapere nei commenti.