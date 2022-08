Paper Girls, le giovani star sul paragone con Stranger Things:'Siamo onorate'

Amazon Prime ha pubblicato la prima stagione di Paper Girls e la nuova serie è stata da subito ben accolta da critica e pubblico. Lo show è basato sul fumetto di Brian K. Vaughan e Cliff Chiang e su Rotten Tomatoes ha raggiunto un ottimo punteggio, tanto da essere stata paragonata anche al fenomeno Netflix, Stranger Things.

Un punteggio perfetto su Rotten Tomatoes per Paper Girls che rende orgogliosi soprattutto gli interpreti del cast. Nel'intervista a Insider alcune star di Paper Girls hanno commentato il paragone:"Siamo onorati di essere associati a show del genere e potremmo soltanto sperare nello stesso feedback, ma ciò che il nostro show sta facendo è mettere in evidenza una storia che non è stata raccontata e che ha il suo tono unico quando la guardi" ha dichiarato Fina Strazza "Siamo tutti consapevoli dell'odio che ha colpito gli anni '80 ma penso che sia diventato molto più evidente per noi quattro perché non ci concentriamo solo sull'abbigliamento, sui look dei capelli o sulla grande musica. Parliamo di sessismo, razzismo, omofobia e di come a molte persone non è stato permesso di adattarsi ed è stata un'esperienza molto illuminante per noi" ha dichiarato Fina Strazza.



Strazza prosegue:"Speriamo che possa esserlo per altre persone che hanno familiarità con gli anni '80 perché le persone tendono a romanticizzarli molto quindi che spero che traspaia".

Camryn Jones interpreta Tiffany Quilkin e ha aggiunto:"Tutti i nostri registi erano donne ed è stato davvero stimolante perché anche molti membri della troupe lo erano. È stato bello avere quella forza trainante femminile nello show e le donne, specialmente sul set, ci sono venute in mente e mi ha commosso pensare a 'Questo è lo show che vorrei avessimo fatto quando eravamo più giovani'".



Scoprite il trailer di Paper Girls, la nuova serie targata Amazon Prime.