Paper Girls: brutte notizie per la promettente nuova serie di Amazon

Quando ormai manca poco all'arrivo di Paper Girls, nuova serie Amazon tratta dai fumetti di Brian Vaughan e Cliff Chiang, giunge una notizia inaspettata: Stephany Folsom, co-showrunner dello show, non sarà più coinvolta nel progetto. Dunque Christopher Roger, con cui la Folsom aveva dato vita all'idea, sarà l'unico showrunner della serie.

La Folsom la conosciamo bene: sceneggiatrice di Toy Story 4, la donna ha lavorato anche su Thor: Ragnarok. E la serie Paper Girls arrivava proprio dopo Toy Story, dunque a due anni dal suo ultimo lavoro come sceneggiatrice. Secondo Deadline sarebbero stati proprio i suoi script a convincere Amazon a ordinare subito la serie basata sui fumetti di Vaughan e Chiang. Tuttavia sarebbero poi stati proprio gli Studios del colosso dello streaming e Legendary TV a optare per un addio alla Folsom.

Un vero peccato, perché Stephany si era detta più volte entusiasta del progetto, e la sua esperienza e il suo talento avrebbero potuto aggiungere qualcosa in più alla produzione dello show. "Questa è una storia piena di cuore e di così tanti colori e dimensioni. La nostro speranza sinceramente è non solo di far giustizia al fumetto da cui è tratta, ma di far sì che Paper Girls sia un prodotto diverso da tutto ciò che c'è al momento in TV" ha affermato la Folsom.

E che Paper Girls sarà qualcosa di unico lo sappiamo bene. Gli amanti dei viaggi nel tempo, apprezzeranno molto la serie, ambientata nella suggestiva mattina dopo Halloween di fine anni '80. Ma l'elemento in più in Paper Girls saranno proprio le protagoniste, quattro ragazzine che si ritroveranno sulle spalle il peso di dover salvare il mondo.