Paper Girls, la serie targata Prime Video ottiene un punteggio perfetto su Rotten Tomatoes

Mentre arriva un nuovo trailer di Paper Girls, serie targata Amazon Prime uscita sulla piattaforma dal 29 Luglio, lo show ottiene un suo primo punteggio su Rotten Tomatoes, dove è stato promosso a pieni voti!

Non è la prima volta che una serie ottiene un punteggio perfetto su Rotten Tomatoes. La rara impresa è stata raggiunta già da Peaky Blinders 6 e Not only murders in the building 2, ma per Paper Girls la cosa è ancora più notevole perché non si parla di uno show già affermato, ma di una novità. In verità la serie è un adattamento della graphic novel di Brian K. Vaughan, un'operazione piuttosto rischiosa, perché si parla di un materiale già noto.

A dare la giusta spinta è stata sicuramente la presentazione al Comic-Con di San Diego, arrivata quando la serie ancora non era stata rilasciata sulla piattaforma. Ma anche la mentalità aperta dei fan e della critica ha aiutato. Mentre gli 8 episodi dello show uscivano, Brian K. Vaughan ha commentato la questione dell'adattamento di Paper Girls, la cui richiesta gli arrivò tempo fa da Mantzoukas. "Questa non è la prima volta [che adattiamo uno show]. Fino ad ora è stato il migliore. Solo scoprire quanto la gente ama il fumetto, e i fan dei fumetti, come sicuramente saprete, non sono sempre felici degli adattamenti. E c'è stato soltanto, dal momento in cui credo che le prime immagini sono state rilasciate, tipo: 'Wow, hanno capito perfettamente.' Potete subito capire il tono e il cuore del prodotto, quindi anche solo vedere il modo in cui le persone l'hanno già abbracciato senza aver visto un minuto, è stato mozzafiato".

E voi, avete già visto Paper Girls? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto vi raccontiamo le altre uscite di Luglio su Prime Video!