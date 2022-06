Paper Girls: primo sguardo e data d'uscita per la serie Prime Video tratta dal fumetto!

Dopo il primo teaser di Paper Girls, la piattaforma di streaming on demand Prime Video ha svelato oggi la data di uscita e la prima immagine della serie di fantascienza tratta dall'omonimo fumetto scritto da Brian K. Vaughan e illustrato da Cliff Chiang.

Interpretata da Camryn Jones, Riley Lai Nelet, Sofia Rosinsky e Fina Strazza, Paper Girls uscirà in esclusiva su Prime Video dal 29 luglio, quando tutti gli otto episodi della prima stagione saranno disponibili sulla piattaforma in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. La storia vede protagoniste quattro ragazze - Erin, Mac, Tiffany e KJ - che, mentre distribuiscono i giornali la mattina dopo la notte di Halloween del 1988, si ritrovano involontariamente coinvolte in un conflitto tra fazioni rivali di viaggiatori nel tempo che cambierà le loro vite per sempre: trasportate nel futuro, le ragazze dovranno trovare un modo per tornare nel loro passato, e questa ricerca le porterà ad incontrare le versioni adulte di se stesse mentre vengono braccate da una fazione militante di viaggiatori nel tempo nota come Old Watch, che ha dichiarato fuori legge i viaggi nel tempo così da poter rimanere al potere.

“Adoro queste serie!” ha affermato Brian K. Vaughan. “Lo straordinario cast sembra ‘strappato’ dalle pagine del nostro fumetto. Sia per chi ha letto tutti i numeri di Paper Girls sia per chi sta iniziando il viaggio da qui, ci saranno in serbo grandi sorprese in questa epica prima stagione”.

