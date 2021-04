Paper Girls: svelate le giovani protagoniste della serie Amazon!

Finalmente sappiamo i nomi delle giovani quattro attrici che interpreteranno le quattro protagoniste di Paper Girls, la serie Amazon ispirata ai fumetti di Brian K. Vaughan e Cliff Chiang.

Deadline riporta in esclusiva che Sofia Rosinsky, Camryn Jones, Riley Lai Nelet e Fina Strazza vestiranno i panni di Erin Tieng, MacKenzie "Mac" Coyle, Karina "KJ" J. e Tiffany Quilkin, ovvero il quartetto che abita nel sobborgo immaginario di Stony Stream nella città di Cleveland, Ohio e che come lavoretto prima di andare a scuola consegna i giornali.

Proprio mentre sono intente a consegnare giornali nella notte di Halloween del 1988, le giovani ragazze vengono coinvolte in una faida tra viaggiatori del tempo, e vengono così spedite in giro per la galassia, allo scopo di salvare il mondo. Mentre viaggiano tra il presente, il passato e il futuro, incontrano le loro controparti nelle diverse epoche, e dovranno convincerle a far parte di questa missione. Si tratta insomma di un'avventura emozionante e fuori dagli schemi in cui delle adolescenti nel loro percorso di crescita, scopriranno alla fine le loro vere identità, l'amicizia come valore autentico e faranno un incredibile viaggio nel tempo e nel spazio.

Insomma, ci sono tutte per premesse per una serie eccezionale e dunque non possiamo che attendere con impazienza Paper Girls.