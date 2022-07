Paper Girls, un nuovo trailer per l'attesa serie in arrivo su Amazon Prime Video

Dopo il primo teaser trailer di Paper Girls adesso vediamo una versione estesa di ciò che ci aspetta dal 29 luglio su Amazon Prime Video, quando la prima stagione della serie tratta dalla graphic novel di Brian K. Vaughan arriverà sulla piattaforma.

C'è un titolo molto atteso nel catalogo delle serie di Amazon Prime Video di luglio, e non stiamo parlando di The Terminal List con Chris Pratt (anche questo tra i titoli di punta del mese), ma dell'adattamento seriale della graphic novel di Brian K. Vaughan Paper Girls.

La serie tv composta per ora da una prima stagione di 8 episodi sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 paesi, ed è realizzata da Amazon Studios e Legendary Television in collaborazione con Plan B. In testa alla notizia potete trovare il nuovo trailer dello show.

Sviluppata per il piccolo schermo da Stephany Folsom (Toy Story 4, Missing You), Paper Girls vedrà nel cast le interpreti delle quattro giovani protagoniste Riley Lai Nelet (Erin Tieng), Camryn Jones (Tiffany Quilkin), Fina Strazza (KJ Brandman) e Sofia Rosinsky (Mac Coyle), ma anche Ali Wong (che porterà sullo schermo la versione adulta di Erin), Adina Porter, e Nate Corddry.

E voi, quanto hype avete per questa nuova serie targata Amazon? Fateci sapere la vostra nei commenti.