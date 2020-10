Papi parla dell'outing di Garko e risponde a Grasso: 'I miei programmi non sono trash'

Dopo qualche anno di oblio, Enrico Papi è riuscito a garantirsi un nuovo straordinario successo con due programmi in onda su Tv8, ovvero "Guess My Age" e "Name That Tune - Indovina la canzone" che però non sembrano piacere particolarmente alla critica.

In un'intervista al Fatto Quotidiano, il conduttore ha precisato di voler far svagare gli spettatori in un momento così difficile, ma ciò non significa che i suoi programmi debbano essere ritenuti per forza trash.

"Ci tengo anche a precisare che la mia non è televisione trash come dice Aldo Grasso, che ormai mi diverto a leggere per curiosità. Oggi non lo prende più nessuno come riferimento, ma questo lo sa anche lui. Grasso ormai fa come le vecchie zie che ti rimproverano e basta. Il pubblico si deve divertire, deve scegliere e se capita su Tv8 in una serata complicata, devo fare in modo che rimangano sul programma. La cosa più difficile è far rilassare il telespettatore, allontanarlo dai problemi legati al Covid-19, alla politica e al bombardamento della cronaca nera. Io vorrei riuscire ad essere l’antidoto alla tristezza".

Papi che nel corso della sua carriera si è anche occupato di gossip, ha voluto dire la sua sull'outing di Gabriel Garko: "Secondo me il coming out, come quello di Garko, non serve assolutamente a nulla perché in realtà ognuno della propria sessualità fa, giustamente, quello che vuole. Lo stesso vale per chi dice di essere un playboy ed essere andato con tante donne. Forse è un modo per sentirsi più contemporaneo con la consapevolezza di farlo perché prima o poi è una cosa che verrebbe fuori".