Pappa e Ciccia potrebbe ancora andare in onda, ma in modo un po' diverso!

Pappa e Ciccia, il cui titolo originale è Roseanne, è stato cancellato dopo che la protagonista, Roseanne Barr, si è resa responsabile della diffusione via social di un tweet a sfondo razzista. L'emittente ha deciso seduta stante, dopo aver visto il post, di bloccare lo sviluppo della stagione 11 del serial.

Questo ha portato, naturalmente, al "licenziamento" in tronco non solo della star della serie, la Barr, ma anche di tutto il gruppo di lavoro dello show e, come da stessa ammissione della protagonista, la gente mandata a casa è stata tantissima: non solo i suoi colleghi, ma i cameraman, i membri della troupe e chi più ne ha più ne metta.

Nonostante l'attrice si sia scusata per tutto quanto avvenuto a causa della sua sconsideratezza, Roseanne è stato cancellato ma sembra che adesso le cose stiano per cambiare. Lo show potrebbe tornare, e la protagonista potrebbe essere Darlene, la figlia di Roseanne.

TMZ ha infatti riportato che la ABC starebbe considerando questa possibilità, con Sara Gilbert nel ruolo principale e questo potrebbe avvenire proprio per salvare i posti di lavoro che sono, di fatto, stati tagliati, dopo quanto avvenuto nei giorni scorsi.

Al momento siamo ancora in attesa di conferme ufficiali da parte dell'emittente.