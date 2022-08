Paprika: via libera ad una serie live action dopo il film anime di Satoshi Kon

Sembra che la storia che abbiamo conosciuto in uno dei migliori film di Satoshi Kon sia pronta per fare ritorno sotto una nuova veste. Secondo le ultime indiscrezioni infatti, Paprika avrebbe ricevuto il via libera presso gli Amazon Studios.

Come riportato da Deadline, Cathy Yan, la regista di Birds of Prey, supervisionerà l'adattamento della nuova serie live-action. Yan dirigerà e agirà come produttore esecutivo del progetto, insieme a Ash Sarohia, che dovrebbe lavorare a Paprika anche con Masi Oka e Jason F. Brown.

Per chi non lo sapesse, Paprika è stato realizzato per la prima volta nel 1993 sotto forma di romanzo dall'autore giapponese Yasutaka Tsutsui. La storia è diventata poi famosa in tutto il mondo grazie al film anime del regista Satoshi Kon. Rilasciata nel 2006, la pellicola è diventata il quarto e ultimo film di Kon prima della sua prematura scomparsa. Uno dei titoli più popolari del regista verrà quindi tradotto in una serie live-action.

Per quanto riguarda la trama in sé, Paprika racconta la storia di una psicologa che viene coinvolta in una serie di crimini mortali, dopo che un terrorista inizia a prendere di mira le persone con un dispositivo che gli consente di attingere ai sogni delle vittime. Il criminale verrà infine affrontato da Paprika, un alter ego creato dalla psicologa Atsuko Chiba, determinata a scoprire l'identità del terrorista.