Paradise Lost, Robin Wright non riceve ancora la chiamata. 'Forse sono troppo vecchia!'

Robin Wright non vede l'ora di tornare nei panni di Antiope in Paradise Lost, serie prequel del film Wonder Woman; tuttavia, ha il timore di essere "troppo vecchia" per interpretare nuovamente la celebre guerriera amazzone.

Il personaggio di Antiope – impersonata da Wright nei due film di Wonder Woman e in entrambe le versioni della Justice League di Zack Snyder – è la sorella di Ippolita, mentore di Diana e generale dell'esercito. "Mi è piaciuto interpretare un'amazzone" ha dichiarato l'attrice in un'intervista a Yahoo Entertainment. "Non ho ancora ricevuto quella chiamata [per Paradise Lost]: forse sono troppo vecchia!" Scherzando con l'intervistatore, ha poi aggiunto: "Fallo accadere per me!" A questo punto, una domanda sorge spontanea: Paradise Lost favorirà il recast di Wonder Woman?

Robin Wright ha partecipato a moltissimi prodotti cinematografici e televisivi, tra cui La vita segreta della signora Lee, L'arte di vincere, Blade Runner 2049 e soprattutto House of Cards - Gli intrighi del potere, dove ha recitato magistralmente nei panni della spietata Claire Underwood. inoltre, ha debuttato alla regia con il recente Land, storia di una donna che si allontana dalla propria città alla ricerca di un nuovo stile di vita. Una carriera del genere le ha conferito il Golden Globe come migliore attrice per una serie drammatica e sedici candidature tra i premi principali.

Paradise Lost uscirà probabilmente nel 2025 e sarà ambientata prima degli eventi dei due film su Wonder Woman, concentrandosi su "genesi e intrighi politici di un'isola composta da sole donne". Un altro progetto futuro del DC Universe è Booster Gold, serie sul miglior supereroe che non conoscete!