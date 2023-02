Paradise Lost, la serie DC Universe favorirà il recast di Wonder Woman? Una nuova teoria

Nella serata di ieri, James Gunn ha annunciato la prima parte di progetti che andranno a comporre il Capitolo 1 del nuovo DC Universe, denominato Gods and Monsters. Tra questi c'è anche Paradise Lost, nuova serie in live-action ambientata migliaia di anni prima della nascita di Wonder Woman. Secondo una nuova teoria, la scusa giusta per un recast.

"Si tratterà di una storia in stile Game of Thrones in quanto ad atmosfera ambientata sull'Isola Paradiso, patria delle Amazzoni e luogo di nascita di Wonder Woman", ha detto Gunn durante la presentazione dei progetti ai giornalisti. "E questo coinvolge tutta l'oscurità e il dramma e gli intrighi politici dietro questa società di sole donne. È una storia di origini: come è nata questa società di sole donne? Che cosa significa? Come sono le loro politiche? Quali sono le loro regole? Chi comanda? Quali sono gli intrighi che fanno tra loro per arrivare al vertice? Penso che sia una cosa davvero eccitante".

Nel corso di un nuovo editoriale, ComicBook ha avanzato una teoria: e se la serie non fosse altro che una scusa per preparare al futuro recast di Wonder Woman, facendo uscire di scena Gal Gadot allo stesso modo in cui è stato accantonato il Superman di Henry Cavill?

"Il concetto stesso di Paradise Lost permette di esplorare ulteriormente la storia di Themyscira. In particolare, non è certo escluso che la serie affronti la strana e contraddittoria natura del modo in cui nascono le amazzoni. Mentre i primi fumetti stabilivano che Diana era nata quando Ippolita l'aveva letteralmente scolpita nell'argilla, la serie New 52 ha rielaborato la cosa dicendo che era nata da una relazione tra Ippolita e Zeus. Da allora si è sempre discusso su questo aspetto specifico, con molti fan che preferiscono le vecchie origini, mentre i film di Wonder Woman di Patty Jenkins sono andati nella direzione opposta e hanno stabilito un legame con Zeus.

"Se lo volesse, Paradise Lost potrebbe facilmente approfondire la natura fantastica delle vecchie origini e spiegare perché sono una parte significativa del mito delle Amazzoni. Questo potrebbe facilmente fornire l'opportunità di mostrare Ippolita che crea Diana dall'argilla, un momento che sarebbe senza dubbio toccante, sia per i fan dei fumetti che per gli spettatori della serie. Plasmare letteralmente Diana con l'argilla spiegherebbe anche narrativamente il motivo per cui, ai giorni nostri, il suo volto apparirà nel caso un po' diverso da quello che abbiamo imparato a conoscere con la Gadot".

Come già spiegato in precedenza da James Gunn, la situazione di Gal Gadot si trova attualmente in un limbo e nel corso di ieri non è stato rivelato nulla su un suo possibile ritorno nei panni di Wonder Woman.