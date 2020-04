Il Paradiso Delle Signore non va in onda, ecco perché slitta il finale di stagione

Si concluderà a breve la quarta stagione del programma tv Il Paradiso Delle Signore, serie daily molto amata messa in onda dal palinsesto Rai, che racconta le vite delle famiglie Guarnieri, Amato e Cattaneo. Era programmata per venerdì l'ultima puntata di stagione, a cui faranno seguito le repliche delle stagioni precedenti.

Oggi però il programma non è andato in onda,ed è slittata di un giorno la conclusione delle puntate in prima visione che attualmente sono proposte tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai 1. Sarà quiindi lunedì 27 aprile l'ultima puntata della stagione 4, e non, come annunciato in precedenza, venerdì 24 aprile. Riprenderanno poi martedì 28 aprile le repliche de Il Paradiso delle Signore 3.

La causa di questo posticipo è dovuta all'imminente collegamento in diretta che Rai 1 ha rispettato con la Camera dei Deputati, dalla quale ha parlato il Presidente Giuseppe Conte in diretta nazionale, in merito alle misure da prendere nella fase 2 dell'emergenza Coronavirus.

Il lockdown del nostro Paese ha fermato anche la produzione de Il Paradiso delle Signore, e dopo la conclusione delle nuove puntate non ci sarà nessuna nuova stagione, per il momento.

Era stata già annunciata la messa in onda delle repliche delle passate stagioni. Ma se i fan si aspettavano di ricominciare d'accapo a partire dalla prima stagione della serie tv, beh, rimarranno delusi. E' prevista infatti la trasmissione della serie tv a partire dalle repliche della stagione 3 con il format daily.

Intanto la Rai si prepara ad offrire novità nonostante l'emergenza sanitaria, e propone nuovi contenuti come la programmazione di NCIS in prima serata su Rai 2, oppure la fiction L'allieva 2 in programma domenica sera.