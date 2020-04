Il Paradiso delle Signore: da oggi in onda le repliche dell'ultima stagione

Andranno in onda da oggi, 28 Aprile 2020, le repliche della stagione appena conclusa de Il Paradiso Delle Signore. Non cambiano gli orari e la programmazione: la soap opera infatti continuerà ad andare in onda dal lunedì al venerdì dalle 15:40 su Rai 1.

Gli appassionati della soap quindi potranno approfittare di questo periodo di pausa per ripassare ciò che è successo agli Amato, i Cattaneo ed i Guarnieri.

Di seguito le sinossi degli episodi dei prossimi giorni.

Martedì 28 Aprile 2020: A gran sorpresa, al "Paradiso delle Signore", fa ritorno Gabriella, arrivata da Parigi dove ha lavorato presso una grande maison. La ragazza viene accolta da Conti, dalle sue colleghe, da una nuova capo-commessa e da una nuova Venere. Subito dopo, l'elegante signorina riabbraccia il suo fidanzato Salvatore e poi Agnese, che è in grossa apprensione per l'arrivo a Milano di Rocco, un suo parente siciliano.

Martedì 29 aprile 2020: Rocco viene assunto al Paradiso come magazziniere, ma non va troppo a genio al suo capo, Ugo Tagliabue. Adelaide, dopo a vere scoperto che l'abito da sposa di Marta spedito da Parigi non è quello disegnato da Gabriella, convince la nipote a sceglierne uno della linea Galeotti e Vittorio chiede alla Rossi un aiuto per modificarlo: la carriera da stilista della ex-Venere sta per cominciare

Giovedì 30 Aprile 2020: Cesare capisce di non poter partecipare alle nozze di Vittorio e Marta per motivi di lavoro e Nicoletta non se la sente di andare perché teme di trovarsi a tu per tu con il suo ex fidanzato. Dopo mesi di assenza, Umberto torna dalla Svizzera per il matrimonio della figlia, Adelaide capisce che il cognato non naviga in buone acque e chiede aiuto a Riccardo che ora gestisce il suo patrimonio, invano.

Gli episodi sono disponibili anche on demand sulla piattaforma RaiPlay.