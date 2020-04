Il Paradiso delle Signore sta tornando: quando usciranno le nuove puntate?

Presto torneranno sul set gli attori de Il Paradiso delle Signore, programma tv del pomeriggio di Rai 1. A confermarlo, la produzione stessa, che annuncia di stare già lavorando alla trama della prossima stagione della serie tv daily che probabilmente riprenderà a giugno.

Come avevamo annunciato nei giorni scorsi Il Paradiso delle Signore ha subito una variazione ed è terminata qualche giorno in ritardo rispetto al palinsesto di partenza. Per i moltissimi fan del programma adesso sarà il momento di aspettare che rallenti l'emergenza sanitaria in modo che il cast torni a lavorare sul set.

Intanto anche i rumors su eventuali risvolti nella trama non mancano. Ilaria Rossi ha parlato del futuro del suo personaggio in un'intervista recente, mentre Alessandro Tersigni, che nella fiction interpreta il bel Vittorio Conti, racconta a Vanity Fair che Marta e Vittorio avevano una sorpresa da rivelare al pubblico che ora dovrà farsi attendere. Giusto per aggiungere pepe ai pettegolezzi riguardo la soap opera.

Il Paradiso delle Signore è una serie tv molto amata dal pubblico televisivo, e anche le puntate su Rai Play stanno avendo un enorme successo di pubblico. La puntata di venerdì 24 aprile ha avuto una media di 2 milioni e 325mila spettatori, pari a circa il 16,5% di share televisivo totale.

Per tutti gli appassionati del programma tv pomeridiano ricordiamo che dal 28 aprile andranno in onda le repliche della terza stagione, quindi non c'è il rischio di rimanere senza i personaggi che vi fanno sognare in questo periodo di lockdown.