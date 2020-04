Il Paradiso delle Signore, Ilaria Rossi svela: 'Gabriella senza Cosimo né Salvatore'

Ilaria Rossi, attrice che interpreta la parte di Gabriella Rossi ne Il Paradiso delle Signore, ha rilasciato un'intervista riguardante l'evoluzione del suo personaggio e ciò che la Rossi si aspetta che succederà nelle stagioni successive del programma tv.

Intanto, ancora pochi giorni e terminerà la messa in onda del finale de Il Paradiso delle Signore 4 slittato di qualche giorno. La Rossi interpreta il personaggio di Gabriella, la giovane stilista del Paradiso coinvolta in un triangolo amoroso insieme a Salvatore e Cosimo.

Secondo la Rossi, Gabriella e Salvatore hanno entrambi sbagliato all'interno della loro relazione televisiva, errori che li hanno portati ad allontanarsi, e a fare avvicinare Cosimo nella vita di Gabriella.

L'attrice dichiara nell'intervista che ha rilasciato per TvSoap che il suo personaggio è molto evoluto durante la serie tv, e che probabilmente al momento Gabriella dovrebbe fermarsi prima di buttarsi in una storia d'amore nuova. " Gabriella è molto presa dalla sua carriera. Credo si dovrebbe concentrare su quella e su se stessa; non stare né con Cosimo, né con Salvatore", queste le parole di Ilaria Rossi riguardanti il suo personaggio.

Ma cosa succederà nelle successive stagioni della soap opera italiana? L'attrice dichiara di non aver ancora letto i copioni delle future stagioni, e quindi di non essere a conoscenza delle vicende che coinvolgeranno il personaggio di Gabriella Rossi. Ma svela anche: " Dipendesse da me Gabriella starebbe da sola, ma sicuramente non andrà così".

Cos'altro bolle in pentola a casa Rai negli ultimi giorni? Mara Venier rivela il perchè della sospensione del programma Domenica In, mentre forse Fabio Fazio lascierà lo show Rai.