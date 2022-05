Il paradosso di Moon Knight: la forza della serie MCU è che non è nel MCU

Ci sono vari motivi per cui Moon Knight è una serie da apprezzare e riapprezzare così tanto. Ma molti di quei motivi dipendono da un assunto fondamentale, quasi paradossale: il fatto che la serie non fosse collegata all'MCU, nonostante l'universo cinematico costituisca l'intuizione geniale di Kevin Feige.

Potrebbero essere apparsi piuttosto confusionari gli ultimi episodi di Moon Knight. Sia in senso buono che negativo, ma in entrambi i casi non ha fatto scemare gli apprezzamenti nei confronti di questo nuovo gioiellino a firma Marvel Studios. Certo, spettavamo un finale che poi, su dichiarazione degli stessi autori, era quello nei piani originali di Moon Knight, ma alla fine non è arrivato. Poco importa in termini di ascolti, perché nel giro di appena un mese e mezzo Moon Knight ha battuto tutte le serie 2022 con ascolti record. E l’ha fatto sì appoggiandosi a un nome, quello del Marvel Cinematic Universe, che è ormai una garanzia di successo. Ma, in un certo senso, quel successo l’ha portato a casa proprio distaccandosene.

Ci sono numerose ragioni dietro un tale successo, ma molte di queste sono riconducibili a un grande paradosso: il fatto che la serie esista all’interno del MCU, ma mantenga il restante universo a debita distanza, a parte un paio di microscopici riferimenti. Dopo quasi 30 film e oltre 15 diversi programmi televisivi, la Marvel ha creato una densa macchina multimediale. Gran parte del fascino del MCU è dato dalla sua natura interconnessa e i fan adorano il fatto che queste storie si svolgano in un unico grande universo condiviso. Tuttavia, questo ha un costo.

Con così tanti spettacoli che si mescolano l'uno l'altro, c'è una moltitudine di elementi disparati di cui tenere traccia. E molto spesso le singole storie ne escono ridimensionate in un ottica generale, piccole gocce da aggiungere al grande mare, spesso dense di eventi fino al midollo. Nel caso di Moon Knight invece, il pubblico non ha bisogno di aver visto nulla per capire cosa sta succedendo. La storia, che Oscar Isaac ha riassunto in un gigantesco percorso di guarigione di Moon Knight, può essere goduta alle sue condizioni. Inoltre, la mancanza di riferimenti e ammiccamenti sfacciati e fanservice comporta che il pubblico occasionale non si perda più nella confusione. Moon Knight ha la libertà di essere uno spettacolo a sé stante, permettendogli di attrarre i fan più accaniti della Marvel e il pubblico in generale.

Il fatto poi che una seconda stagione non fosse affatto assicurata e che Oscar Isaac non abbia firmato nessun contratto per rivestire Moon Knight, significa che invece di concentrarsi sulla creazione di un futuro o sull'adattamento al grande schema del MCU, Moon Knight può essere solo uno spettacolo che racconta una storia. E quella semplicità è una delle vere attrattive dello spettacolo, un po’ come i primissimi film della Fase 1. Oltre al fatto che, su ammissione dello stesso Feige, la distanza dall’MCU è proprio ciò che gli ha permesso di sviluppare quella cupezza che tanto abbiamo amato e inedita per l’universo cinematico, senza rischiare di “sporcarne” l’approccio family friendly. Voi che ne pensate? Parliamone nei commenti!