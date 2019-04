Paramount adatta per la tv The Library Book di Susan Orlean

Paramount Television e Anonymous Content, in associazione con Brillstein Entertainment, hanno acquisito i diritti televisivi del best-seller di Susan Orlean, The Library Book. Lo riporta in queste ore Variety. Pubblicato da Simon & Schuster lo scorso ottobre, il libro della Orlean ha già conquistato milioni di lettori.

The Library Book racconta la vera storia dell'incendio che ha quasi distrutto la biblioteca pubblica di Los Angeles il 28 aprile 1986. L'incendio si è protratto per più di sette ore, bruciando 400.000 libri e danneggiandone altri 700.000. Più di trent'anni dopo, il mistero che circonda le modalità in cui si è innescato l'incendio rimane. Il libro ha trascorso sei mesi nella lista dei best-seller di saggistica del New York Times fino ad oggi.



"Susan ha creato una narrativa accattivante che è in parte misteriosa, in parte magica e in parte una lettera d'amore dedicata agli steward che combattono per mantenere vive queste amate istituzioni" ha spiegato Nicole Clemens, presidente di Paramount TV e produttrice di Burn con Mahershala Ali "Ogni giorno in biblioteca il dramma umano che si mette in atto tra lo staff e i clienti di ogni livello socio-economico - divertente, triste, stimolante, inaspettato - parla agli alti e i bassi del nostro Paese in questo momento, e siamo tutti entusiasti che queste storie possano prendere vita sullo schermo".



Susan Orlean si occuperà dell'adattamento insieme al regista di Inconstant Moon, James Ponsoldt, ed entrambi figureranno come produttori esecutiv, con Ponsoldt che girerà anche il pilot:"Sono così entusiasta di vedere questo libro saltare dalla pagina allo schermo. Sono stata una fan di James sin dal suo primo film".