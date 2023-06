Paramount+ aumenta la sua offerta di Young Adult e rinnova School Spirits

Secondo quanto rivelato dall'Hollywood Reporter, Paramount+ ha rinnovato School Spirits per una seconda stagione e con questa mossa indicato di voler espandere il proprio catalogo di prodotti Young Adult, ovvero quegli show - film e serie televisive - dedicati principalmente a un pubblico di adolescenti. La serie ha esordito solo pochi mesi fa.

Questa mossa strategica arriva a pochi mesi dal debutto della serie sulla piattaforma e a soli due mesi dalla sua conclusione. Secondo l'articolo di THR, la produzione della stagione 2 di School Spirits inizierà nel 2024 e i creatori Megan Trinrud e Nate Trinrud, così come lo showrunner Oliver Goldstick, torneranno per la nuova stagione.

"Abbiamo visto quanto i fan dello show fossero coinvolti e siamo davvero entusiasti non solo della direzione creativa dello show [nella prima stagione], ma anche delle premesse che ci porteranno nella seconda stagione", ha dichiarato Shauna Phelan, vicepresidente esecutivo e co-responsabile delle serie e dei film live-action di Nickelodeon e Awesomeness, in una dichiarazione a The Hollywood Reporter. "Il pubblico ha risposto allo show in modo così positivo e appassionato che per noi è stata una scelta facile. Siamo davvero entusiasti di avere l'opportunità di realizzare una seconda stagione".

School Spirits ha come protagonista Peyton List e racconta la storia del suo personaggio, Maddie Nears, una studentessa che muore nella sua scuola e non riesce ad andarsene. Il suo spirito deve invece cercare di scoprire chi è il suo assassino. La prima stagione è durata otto episodi ed è stata accolta positivamente sia dalla critica che dal pubblico.

La serie è basata sul graphic novel di prossima pubblicazione di Nate e Megan Trinrud. La serie è interpretata da Peyton List, Kristian Flores, Spencer MacPherson, Kiara Pichardo, Sarah Yarkin, Nick Pugliese, Rainbow Wedell, Milo Manheim, Josh Zuckerman e Maria Dizzia.