Paramount Network ordina la serie Coyote con Michael Chiklis

Paramount Network ha ufficialmente ordinato la produzione della serie tv Coyote, con protagonista Michael Chiklis. Lo show sarà composto da dieci episodi della durata di un'ora ciascuno. Lo sviluppo del progetto è stato annunciato per la prima volta nel mese di maggio. David Graziano ha assunto il ruolo ufficiale di showrunner.

In Coyote Michael Chiklis interpreta Ben Clemens, un uomo che dopo aver vissuto per trentadue anni come agente in servizio alla frontiera si vede costretto a lavorare per le stesse persone che ha cercato di tenere lontane dai confini nel corso degli anni.

Questa situazione porterà Ben a mettere in discussione la sua visione del mondo e tutto ciò in cui crede.



David Graziano scriverà gli episodi insieme a Michael Carnes e Josh Gilbert, e insieme saranno produttori esecutivi della serie.

Michelle McLaren dirigerà l'episodio pilota mentre la produzione è affidata a McLaren Entertainment, Sony Pictures Television e Dark Horse Entertainment.

Keith Cox, presidente di Paramount Network ha commentato in questo modo la notizia della produzione di Coyote:"Siamo onorati di lavorare con Michelle McLaren, Michael Chiklis, David Graziano e il resto del talentoso team creativo che realizzerà Coyote. I potenti personaggi, attuali e complessi, si adattano perfettamente al resto delle proposte che compongono il nostro palinsesto in continua crescita".

Paramount in questi giorni ha rinnovato Yellowstone, un'altra serie molto interessante prodotta dalla major, con la première classificatasi come l'episodio più visto dell'estate.