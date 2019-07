Paramount Network ordina una serie prequel di Sexy Beast

Anonymous Content e Paramount Television starebbero sviluppando una serie prequel del film del 2000 Sexy Beast- L'ultimo colpo della bestia, di cui furono protagonisti Ray Winstone, Ben Kingsley e Ian McShane.

È una notizia che vi avevamo già anticipato da tempo, ma ora sarebbe confermato.

"Siamo entusiasti del fatto che Sexy Beast si sia aggiunta al nostro già ampio ventaglio di contenuti originali. Siamo rimasti colpiti dalla maestria di Michael Caleo nel confezionare un prequel per la televisione e nel[l'aver trovato il modo migliore per] portare di nuovo questi forti personaggi sullo schermo, come anche dallo stile eccezionale che Karyn Kusama pianifica di adoperare per realizzarne una serie. Siamo onorati di poter collaborare con la nostra compagnia sorella, Paramount Television, per questo elettrizzante progetto." ha dichiarato il Presidente di Paramount Network e TV Land, Keith Cox.

Lo show sarebbe ambientato precedentemente alle vicende del film di Jonathan Glazer, e racconterà le origini del personaggio interpretato da Ray Winstone, Gal Dove, il brillante ladro che si aggirava nella Londra degli anni '90.

"La serie esplorerà gli inizi della complicata relazione tra Gal e Don Logan (il personaggio interpretato da Ben Kingsley nel film), un feroce gangster con il quale Gal decide di instaurare una partnership; gli albori della sua associazione con la mente criminale Teddy Bass (all'epoca interpretato da Ian McShane); la nascita dell'amore con DeeDee, la star di film per adulti che sarebbe poi diventata sua moglie".

Non conosciamo ancora la data dell'inizio delle riprese o della messa in onda della serie.