Paramount+, le nuove serie tv da tenere d'occhio a marzo 2024

Tante nuove uscite caratterizzeranno il mese di marzo 2024 su Paramount+, che presenterà ai propri abbonati diversi titoli molto attesi, pronti ad essere aggiunti alla libreria streaming, tra cui anche serie tv e reality assieme a film e documentari. Scopriamo insieme quali sono i titoli più interessanti che nell'arco del mese verranno proposti.

Sarà un marzo ricco di appuntamenti su Paramount+. L'uscita più attesa è senza dubbio quella del film sulle Tartarughe Ninja, dal titolo Caos Mutante, disponibile già da oggi, venerdì 1° marzo.

Ma per quanto concerne le produzioni televisive? Se siete ancora indecisi se abbonarvi, ecco 5 serie tv imperdibili su Paramount+.



Marzo proporrà dal giorno 15 la nuova stagione di Ink Master, facente parte del brand MTV, e condotto dal frontman dei Good Charlotte Joel Madden. Una nuova stagione con quindici nuovi tatuatori che cercheranno di aggiudicarsi il jackpot finale da 250.000 dollari.

Imperdibile anche la serie documentario musicale Behind the Music, con interviste ai protagonisti, repertorio musicale aggiornato e rimasterizzato per un'esperienza degna di ogni amante della musica.



Nel campo dei reality è da segnalare il ritorno di Italia Shore, prima attesissima versione local nostrana del format MTV prodotto da Fremantle, in arrivo su Paramount+ dal 4 marzo.

Ovviamente, la libreria sarà arricchita anche da lungometraggi come Caos Mutante, nuovo appuntamento del franchise sulle Tartarughe Ninja e con il sequel I Thunderman, che racchiude in 90 minuti il seguito della celebre sit-com per ragazzi degli anni dieci del ventunesimo secolo.

Se siete abbonati alla piattaforma ecco 5 film imperdibili su Paramount+.