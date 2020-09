Paramount Plus: in arrivo una serie tv su Il Padrino e la nuova opera di Taylor Sheridan!

ViacomCBS ha presentato ufficialmente il programma del suo nuovo servizio di streaming Paramount+, che vanterà una serie limitata su Il Padrino di Mario Puzo e un thriller di spionaggio scritto da Taylor Sheridan, acclamato autore di Sicario, Hell or High Water, Wind River e Yellowstone.

La serie tv ispirata al capolavoro di Francis Ford Coppola sarà intitolata The Offer, titolo che rimanda direttamente ad una delle battute più famose del film con Marlon Brando e Al Pacino, e sarà basata sulle esperienze mai rivelate del produttore premio Oscar Al Ruddy nella realizzazione del film.

Per chi non lo sapesse, Ruddy è stata una delle figure chiave insieme a Francis Ford Coppola, Bob Evans e Mario Puzo dietro la produzione del cult del 1972. La serie, composta da dieci episodi e prodotta da Paramount Television Studios, è scritta e prodotta da Michael Tolkin, storico sceneggiatore de I protagonisti di Robert Altman e co-creatore del recente successo di Showtime Escape at Dannemora. Lo show sarà raccontato dal punto di vista di Ruddy, e a questo punto attendiamo di sapere chi interpreterà Coppola, Brando e tutti gli altri.

Per quanto riguarda Sheridan, invece, la sua nuova serie tv sarà intitolata Lioness: basato su un vero programma di addestramento della CIA, segue un giovane marine reclutato per fare amicizia con la figlia di un terrorista al fine di addentrarsi nell'organizzazione e farla cadere dall'interno. Prodotto da Paramount Network e 101 Studios, Lioness sarà prodotta da Sheridan, Jill Wagner, David Glasser, David Hutkin e Bob Yari.

