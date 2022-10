Paramount rinnova 1923, Taylor Sheridan al lavoro su altri due spin-off di Yellowstone!

Taylor Sheridan è probabilmente l'uomo più impegnato nel mondo della televisione. Non solo, secondo quanto riporta Deadline, Paramount avrebbe dato il via libera alla seconda stagione di 1923, ma l'autore sarebbe anche al lavoro su altri due spin-off di Yellowstone, probabilmente la serie di punta di tutto il catalogo streaming di Paramount Plus.

Come riportato da Deadline, Paramount+ ha dato il via libera alla seconda stagione di 1923, che non ha ancora visto il debutto in streaming della sua prima stagione. Lo studio è talmente fiducioso in ciò che Sheridan ha in serbo e la storia si è trasformata in una tale epopea che Sheridan ha ottenuto subito il via libera per altri otto episodi. Pare che siano in corso trattative per il ritorno del cast, che comprende Harrison Ford e Helen Mirren.

Oltre a 1923, che arriva sulla scia del primo spin-off di Yellowstone, 1883, Sheridan starebbe pensando ad altre due serie. Sì, queste includeranno altri salti temporali: una serie sarà ambientata negli anni '40, mentre l'altra negli anni '60. Non ci sono ancora dettagli su quale storia potrebbero raccontare queste due nuove serie. Ovviamente, continueranno l'epica storia del clan Dutton, la potente famiglia al centro dell'universo di Yellowstone.

Se avete tenuto bene i conti finora, Sheridan sta ancora lavorando a un altro potenziale spin-off intitolato 6666. In totale, quindi, sono cinque gli spin-off tratti da Yellowstone. Non dimentichiamo che l'autore sta lavorando anche a una nuova stagione di Mayor of Kingstown, con protagonista Jeremy Renner, e alla prossima serie di Sylvester Stallone Tulsa King e a The Lioness, con protagonista Zoe Saldana. A proposito, avete già recuperato il primo trailer di Tulsa King?

1923 si concentrerà sulle vicende della famiglia, che dovrà sopravvivere alla siccità di quel periodo, all'illegalità e al proibizionismo oltre che a un'epidemia di furto di bestiame. Tutto questo sotto la nuvola della grande depressione del Montana.

Adesso, per avere più informazioni, non ci resta che attendere. 1923 farà il suo debutto su Paramount+ a Dicembre 2022. Siete curiosi di guardare questo nuovo spin-off? Fatecelo sapere nei commenti!