Paramount+: tutto sul servizio streaming del colosso americano, uscita e catalogo

Oltre alla serie Paramount+ sul Padrino, scopriamo qualche altro titolo che sarà presente nel catalogo del servizio streaming grazie ad un tweet condiviso dall'account ufficiale del network televisivo americano.

In calce alla notizia trovate il messaggio di Paramount+, nel tweet gli appassionati di cinema e serie TV hanno potuto vedere un breve video in cui sono presenti alcuni degli attori più famosi del prossimo servizio streaming, insieme a questo commento: "Iniziano le convocazioni! Jeff Probst, Gayle King, James Corden e Snooki?! Il viaggio fino alla cima di Paramount Mountain è appena iniziato!". Scopriamo quindi che nel catalogo di Paramount+ saranno presenti opere del calibro di Star Trek Picard, The Stand, The Good Wife, Hawaii Five-0 e molte altre. Il servizio streaming infatti recupera le serie TV e i film che facevano parte di CBS All Access, dando la possibilità ai fan di rivedere alcune delle loro opere preferite.

Paramount+ sarà disponibile in America a partire dal prossimo 4 marzo, mentre gli abbonamenti saranno di due tipi: il primo in cui saranno presenti delle pubblicità al costo di 59.99$ all'anno mentre un secondo sarà senza alcun tipi di inserzioni e sarà disponibile a partire da 99,99$. Infine vi segnaliamo che la Paramount produrrà una commedia con LeBron James.