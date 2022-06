Paramount+ da settembre attivo anche in Italia: le nuove proposte in streaming

E' ufficiale: a settembre arriverà anche in Italia Paramount+, il servizio streaming di Paramount Global, che sarà esteso anche ad altri paesi europei come Francia, Germania, Svizzera e Austria. Il mondo dello streaming si arricchisce di una nuova piattaforma su cui saranno disponibili oltre 8000 ore di contenuti al lancio.

"La storia di Paramount è iniziata con il più longevo studio di Hollywood e oggi ci estendiamo in tutto il mondo con i nostri studi di produzione che creano successi per il pubblico globale che troveranno casa in un unico luogo: Paramount+" ha dichiarato Marco Nobili, Vicepresidente esecutivo e Direttore generale di Paramount+. "Mentre il servizio continua a espandersi in tutto il mondo, cresce l'opportunità per i contenuti di diffondersi ovunque, aprendo a un mondo di opportunità per creatori e talenti".

L'offerta di Paramount+ in Italia spazierà dal franchise di Yellowstone creato da Taylor Sheridan alle numerose serie di Star Trek, fino alla serie TV di Halo e alla miniserie The Offer che mostra il making of de Il Padrino, oltre al vasto catalogo di film targati Paramount.

A ciò si aggiungeranno anche nuove produzioni originali disponibili al lancio, che danno il via al piano di Paramount Global di commissionare 150 produzioni originali internazionali per Paramount+ nei prossimi tre anni.

Tra queste:

la serie francese Marie Antoinette Serial Killer , un mix tra thriller, horror e fantasy che vedrà protagoniste 4 ragazze americane a Parigi che si ritrovano coinvolte in una sfrenata carneficina soprannaturale;

, un mix tra thriller, horror e fantasy che vedrà protagoniste 4 ragazze americane a Parigi che si ritrovano coinvolte in una sfrenata carneficina soprannaturale; le produzioni tedesche A Thin Line con due giovani gemelle hacktivist inseparabili nella loro missione di denunciare gli illeciti ambientali, e The Sheikh , sulla vita di un artista della truffa che riesce a passare da idiota del villaggio a erede di una fortuna araba;

con due giovani gemelle hacktivist inseparabili nella loro missione di denunciare gli illeciti ambientali, , sulla vita di un artista della truffa che riesce a passare da idiota del villaggio a erede di una fortuna araba; dal Messico vedremo Sinaloa's First Lady sulla vita di Emma Coronel, famigerata moglie di El Chapo, e One Must Die , un film thriller sulla vicenda di 7 persone sequestrate e improvvisamente catapultate in un gioco letale;

sulla vita di Emma Coronel, famigerata moglie di El Chapo, , un film thriller sulla vicenda di 7 persone sequestrate e improvvisamente catapultate in un gioco letale; infine, la docu-serie internazionale Murder of God's Banker sulla storia dell'omicidio del banchiere italiano Roberto Calvi a Londra, inizialmente considerato un caso di suicidio.

Spazio anche alle produzioni italiane con CIRCEO, una serie co-prodotta con la Rai che ripercorrerà le vicende giudiziarie legate al massacro del Circeo del 1975, con Greta Scarano nei panni dell'avvocata Teresa Capogrossi, a difesa della sopravvissuta Donatella Colasanti (interpretata da Ambrosia Caldarelli). Sarà inoltre disponibile il teen drama Corpo Libero, tratto dall'omonimo romanzo di Ilaria Bernardini e diretto da Cosima Spender e Valerio Bonelli, già autori di SanPa.

Quanto alle produzioni cinematografiche nostrane, Paramount+ ospiterà la commedia romantica 14 giorni, scritta e diretta da Ivan Cotroneo, con Carlotta Natoli e Thomas Trabacchi protagonisti.

In futuro è previsto inoltre l'arrivo della serie Miss Fallaci, co-produzione internazionale che porterà sul piccolo schermo le prime esperienze giornalistiche di Oriana Fallaci nell'America degli anni '50, e di Bosè, la miniserie sulla vita del cantante e attore di origini panamense.