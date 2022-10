Parasite: Tilda Swinton abbandona la serie di Bong Joon-Ho e Adam McKay

Già nel 2020 era iniziata a circolare voce della possibilità di vedere una miniserie capace di espandere le storie presentate in Parasite pellicola vincitore del premio Oscar nel 2020 di Bong Joon-Ho. Il regista sta realizzando, infatti, un adattamento seriale insieme ad Adam McKay.

Già all'uscita delle prime indiscrezioni era confermati i nomi dei due attori che avrebbero interpretato di protagonisti: Tilda Swinton e Mark Ruffalo. Entrambi erano legati al progetto fin dalle sue prime battute nel 2020. Secondo quanto trapelato Tilda Swinton avrebbe abbandonato il progetto lasciando la produzione alla ricerca di una nuova protagonista: un bello scossone per un lavoro che dura da più di due anni.

Bong Joon-Ho ha svelato che la serie sarà un film di 6 ore e che, secondo quanto dichiarato anche da Adam McKay, sarà una storia originale ambientata nello stesso universo del film. L'abbandono della Swinton potrebbe rallentare nuovamente i tempi di produzione, lasciando ancor di più un interrogativo riguardo una data d'uscita. Mark Ruffalo, al momento, continua invece ad essere confermato nel ruolo del protagonista maschile.

Possiamo definire Tilda Swinton un pò come la musa non coreana più amata da Bong Joon-Ho. I due, infatti, hanno collaborato su tutti i film in lingua inglese realizzati dal regista coreano (Snowpiercer ed Okija). L'ultimo aggiornamento della serie risale al 2021 con Adam McKay che ha svelato i primi dettagli sulla trama della miniserie di Parasite.