Parasite: Tilda Swinton protagonista della serie HBO tratta dal film di Bong Joon-ho?

Archiviata la storica vittoria ai Premi Oscar, per Parasite è arrivato il momento di concentrarsi sull'annunciata miniserie che espanderà la storia raccontata nella pellicola e che sarà prodotta dalla HBO. Tra i possibili protagonisti adesso spunta anche il nome di Tilda Swinton.

Dopo le voci che volevano un ingresso nel cast di Mark Ruffalo, non smentite nemmeno dall'attore in persona, quello di Tilda Swinton come possibile protagonista non è una grande sorpresa in questo senso, dato che l'attrice aveva già lavorato più volte con Bong Joon-ho in passato; nello specifico, l'attrice Premio Oscar nel 2008 è apparsa sia nell'esordio in lingua inglese del regista coreano, Snowpiercer, sia nel film successivo prodotto da Netflix, Okja. Addirittura, il sito The Illiminerdi riporta che l'attrice potrebbe interpretare il ruolo di Chung-sook, la madre della famiglia protagonista del film che negli sviluppi della trama diventa a tutti gli effetti la governante della casa, sostituendosi alla precedente. Nel film era interpretata da Jang Hye-jin.

Come già spiegato, la serie di Parasite dovrebbe essere composta da 5 o 6 episodi e interamente basata sulla sceneggiatura fresca Premio Oscar co-scritta da Joon-ho e da Han Jin-won. Protagonista di Parasite è la povera ma astuta famiglia Kim che si ingrazia con l'inganno e lentamente i favori della ricca famiglia Park, fino ad arrivare a conseguenze scioccanti.

Nella categoria della Miglior Regia, Bong Joon-ho ha battuto anche la concorrenza dei suoi idoli Martin Scorsese e Quentin Tarantino, che ha voluto omaggiare durante il suo toccante discorso di accettazione insieme agli altri candidati Todd Phillips e Pedro Almodovar. Dopo la trionfale serata degli Academy Award, la pellicola di Bong Joon-ho è tornata in programmazione nelle sale americane dove ha firmato un ulteriore incasso di 6,6 milioni di dollari, diventando così il quarto film internazionale di maggior successo della storia degli USA (senza contare l'inflazione).

Forte del passaparola dovuto alla vittoria dei 4 premi Oscar, tra cui Miglior Regia e Miglior Film, Neon ha esteso la distribuzione del film da 1.060 a 2.001 schermi. In una settimana la richiesta di Parasite è raddoppiata sul sito di Atom Tickets, mentre Fandango nello stesso periodo ha registrato un aumento del 450%. Stando a Variety, in totale la vendita dei biglietti è aumentata del 234%. Con un totale di 44,3 milioni, come detto, il thriller di Bong Joon-ho è entrato ufficialmente nella top 5 dei maggiori incassi per un film in lingua non inglese dietro a Hero (53,7 milioni), La Vita è bella (57,2 milioni), e La tigre e il dragone (128,1 milioni). Per quanto riguarda il box office globale, il film è arrivato a quota 204 milioni.