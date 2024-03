Parasyte: il famoso anime diventa live-action nel trailer della nuova serie

È stato pubblicato il trailer relativo a Parasyte: The Grey, in uscita nei primi giorni di aprile su Netflix. L’adattamento dall’apprezzatissima opera di Hitoshi Iwaaki porterà con sé una nuova narrazione e tantissimi nuovi personaggi che andranno ad ampliare l’universo raccontato nel manga e nell’anime relativi alla saga nata nel lontano 1989.

Dopo aver mostrato il poster ufficiale di Parasyte: The Grey, torniamo ad occuparci della nuova serie tv in live action che verrà distribuita da Netflix a partire dal 5 aprile 2024 per condividere il trailer dello show dedicato a uno dei manga più amati di tutti i tempi.

Nel trailer, dalle atmosfere oscure e fortemente horror, scopriamo dell’invasione terrestre di una specie parassita capace di prendere possesso del corpo degli esseri umani per poter sopravvivere e del piano per sostituire la razza umana sul pianeta. Tra colpi di scena e creature dall’aspetto lovecraftiano, la clip promozionale ci anticipa il nuovo lavoro del regista Yeon Sang-ho, già autore di Hellbound e Train to Busan.

La sinossi della serie recita: “Quando parassiti non identificati si impossessano violentemente di ospiti umani e acquisiscono potere, l’umanità deve ribellarsi per combattere la crescente minaccia”.

Ancora non è chiaro di quanti episodi si comporrà l’opera scritta da Ryu Yong-jae e, in attesa di scoprire qualcosa di più sulla trama e di poter vedere lo show sulla piattaforma di streaming, vi lasciamo ad un primo sguardo a Parasyte: The Grey.