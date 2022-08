Parasyte: The Grey, in arrivo su Netflix una nuova serie coreana diretta da Yeon Sang-ho

Il regista di Train to Busan Yeon Sang-ho dirigerà per Netflix la serie live-action Parasyte: The Grey, adattamento dell'omonimo manga horror giapponese in cui forme di vita parassitarie non identificate prendono il controllo degli ospiti umani nel tentativo di accrescere ii proprio potere.

In una recente intervista, Yeon ha dichiarato: "La storia sarà completamente diversa dall'originale. Già dalle scene iniziali avremo modo di vedere le differenze e scopriremo che i parassiti sono sbarcati anche in Corea e cosa succede. Ho detto che volevo fare questo tipo di storia all'autore originale e da subito è sembrato esserne convinto".

Il regista si è detto pronto a correre qualche rischio, consapevole della notorietà che questo manga ha in giro per il mondo: "Sono un tale fan di Parasyte. È interessante e bello poter raccontare la mia storia nello stesso universo. Sto cercando di ereditare e portare avanti anche gli elementi divertenti e filosofici".

Dopo l'ottimo riscontro di Hellbound, Yeon torna ancora una volta su Netflix. Le riprese di Parasyte: The Grey inizieranno il mese prossimo e si concluderanno nella prima metà del 2023. Ma, non vi è ancora una data di uscita vista la notevole quantità di tempo richiesta dai moltissimi effetti speciali.

Il gigante rosso dello streaming insomma, si prepara ad accogliere un'altra serie coreana. Riuscirà a raggiungere il successo di Squid Game? Voi che ne dite?