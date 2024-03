Parasyte: The Grey, il famoso anime prende vita nel trailer finale del live-action Netflix

Dopo il primo trailer di Parasyte: The Grey, arriva una clip finale che anticipa l’uscita dell’adattamento live action di Netflix.

L’adattamento del popolarissimo manga giapponese realizzato da Hitoshi Iwaaki arriverà sulla piattaforma streaming a livello globale il 5 aprile 2024. La sinossi di Parasyte the grey recita: “L’umanità si trova a dover affrontare una crescente minaccia quando parassiti non identificati prendono violentemente il controllo degli umani acquisendo sempre più potere.” La serie è diretta da Yeon Sang-ho (Train to Busan, Hellbound) con la sceneggiatura scritta da Ryu Yong-jae (Money Heist: Korea - Joint Economic Area) per Climax Studio e WOW POINT. Nel cast di Parasyte: the Grey sono presenti: Jeon So-nee, Koo Kyo-hwan, Lee Jung-hyun, Kwon Hae-hyo e Kim In-kwon

La serie coreana si aggiunge al nuovo percorso intrapreso da Netflix composto di adattamenti live action di Anime e manga giapponesi. Dopo un iniziale flop con l’adattamento di Cowboy Bebop, la piattaforma streaming si è rilanciata grazie al live action di quello che si può considerare il manga più famoso di tutti i tempi, ovvero One Piece di Eiichiro Oda. Tra le altre opere adattate da Netflix ricordiamo Yu yu Hakusho e Avatar: L’ultimo dominatore dell’aria. Qui potrete trovare il poster ufficiale di Parasyte: The Grey. E voi siete curiosi di questa nuova serie distribuita da Netflix? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti.

Su Alla Ricerca di Nemo - Collection 2016 (DVD) è uno dei più venduti di oggi.