Parasyte: The Grey, primo sguardo alla nuova serie coreana di Netflix

Netflix ha condiviso in rete la prima immagine ufficiale e i primi dettagli riguardanti Parasyte: The Grey, la nuova serie in live-action basata sul popolare manga horror giapponese in cui alcune forme di vita parassitarie non meglio identificate prendono il controllo degli esseri umani nel tentativo di accrescere il proprio potere sulla Terra.

Il manga originale di Hitoshi Iwaaki Parasyte è stato lanciato per la prima volta nel 1989 sulle pagine di Morning Open Zokan di Kodansha, e da allora ha generato un adattamento anime e diversi film live-action. Ma una nuova versione live-action del franchise è in arrivo su Netflix. Ambientato in Corea e con una nuova serie di personaggi e storie, Parasyte vede coinvolto il regista di successi come Train to Busan e Hellbound.

Annunciato per la prima volta l'anno scorso, Parasyte: The Grey presenterà una storia e un'ambientazione completamente nuove. Netflix ha anticipato la serie in arrivo come segue: "Le forme di vita parassitarie che vivono grazie agli ospiti umani cercano di accrescere il loro potere e di sconvolgere la società. Un gruppo di umani combatte contro il male crescente".

Parasyte: The Grey non ha ancora una data o una finestra di uscita con Netflix al momento in cui scriviamo. Tra i membri del cast annunciati, ci sono la protagonista Jeon So-nee, che interpreta Jeong Su-in, un personaggio posseduto da un parassita alieno con cui instaura uno strano rapporto quando non riesce a impossessarsi del suo cervello.

Poi c'è Koo Kyo-hwan nel ruolo di Seol Kang-woo, descritto da Netflix come un personaggio "che rintraccia i parassiti per ritrovare la sorella scomparsa". Infine, c'è Lee Jung-hyun nei panni di Choi Jun-kyung, un personaggio descritto come "il leader del 'Team Grey', una task force che combatte i parassiti". Avendo perso il marito a causa di queste forme di vita invasive, si dedica alla loro eliminazione".