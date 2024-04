Parasyte: The Grey, il video BTS è quasi più inquietante della serie tv

In Italia è disponibile dal 5 aprile su Netflix la miniserie Netflix Parasyte: The Grey, scritta e diretta da Yeon Sang-ho, spin-off live action della serie manga Parasyte di Hitoshi Iwaaki. Online è stato diffuso un video del backstage della serie che sembra addirittura più inquietante della delle sequenze dello show tv.

Il live action introduce una nuova serie di personaggi e un nuovo contesto coreano. In considerazione della nutrita presenza di sequenze d'azione presenti nella miniserie, Netflix ha deciso di pubblicare un video speciale dietro le quinte per mostrare com'è stata creata Parasyte: The Grey. Il video mostra alcuni passaggi creativi volti alla costruzione di un'atmosfera davvero spaventosa. Su Everyeye trovate anche il poster di Parasyte: The Grey.



La miniserie è composta da sei episodi e al momento non è stata ancora confermata la seconda stagione. La trama introduce come protagonista Jeon So-nee nei panni di Jeong Su-in, posseduto da parassiti alieni ma in grado di mantenere il controllo del proprio corpo.

Nel cast anche la presenza di Koo Kyo-hwan, Lee Jung-hyun, Kwo Hae-hyo e Kim In-kwon. Netflix descrive in questo modo la miniserie:"Quando parassiti non identificati prendono violentemente il controllo dei loro ospiti umani e ottengono il potere, l'umanità deve alzarsi per combattere la crescente minaccia".



Non perdetevi il final trailer di Parasyte: The Grey, prima di godervi la serie sulla piattaforma streaming di Netflix.

