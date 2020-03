Quanti parchi della Delos esistono nell'Universo di Westworld? Ce lo dice il sito virale

Una delle domande che più di tutte si rincorrono nella testa dei fan di Westworld, serie drama-scifi di HBO pronta a tornare con la terza stagione, è quanti siano in realtà i parchi di proprietà della Delos all'interno del mondo ideato da Jonatha Nolan e Lisa Joy partendo del classico della fantascienza di Michael Crichton.

Al momento e prima della messa in onda di Westworld III: The New World (prevista questa sera, 15 marzo, sulla HBO e in contemporanea in Italia su Sky Atlantic con sottotitoli) consociamo la sicura esistenza di tre parchi, che sono appunto il Westworld, lo Shogun World e il Raj World, visti tra la prima e la seconda stagione della serie.



Grazie però al fake web site della Delos legato alla promozione virale della serie, adesso possiamo provare a completare il quadro della situazione almeno per quanto riguarda il numero totale di parchi, che dovrebbero essere in definitiva sei. Questo significa che con tre parchi svelati siamo a metà delle rivelazioni, parte delle quali potrebbe arrivare anche verso la fine della terza stagione.



Potete comunque dare un'occhiata ai banner che trovate in calce alla notizia e che mostrano i vari parchi: tre - quelli conosciuti - visibili, due completamenti criptati e con il solo numero in bella vista e uno spixellato che dalla conformazione e dai colori potrebbe forse essere una specie di Arabian World o Mille e una notte World (ma sono supposizioni).



Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo al first look dei primi quattro episodio di Westworld III, allo speciale dedicato alla seconda stagione di Westworld e all'intera timeline riordinata della serie HBO. Fateci sapere cosa ne pensate.