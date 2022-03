I parchi nazionali più belli del mondo, trailer della docu-serie narrata da Barack Obama

E' la voce dell'ex-Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ad accompagnare il viaggio attraverso I parchi nazionali più belli del mondo nella docu-serie di cui oggi Netflix ha lanciato il trailer. Dalla California al Kenya, dall'Indonesia alla Patagonia, i 5 episodi promettono di trasportarci in un entusiasmante viaggio nella natura!

"Celebrate con me i più bei parchi nazionali e naturali del pianeta" afferma Obama in apertura del trailer che potete vedere nel player in alto, "Ovunque nel mondo, più un parco nazionale è isolato, più insolite saranno le sue creature e più straordinari saranno i loro comportamenti".

Il viaggio attraverso i 5 continenti nello show I parchi nazionali più belli del mondo debutterà in streaming su Netflix il 13 aprile, invitando gli spettatori a meravigliarsi di fronte allo spettacolo della natura nei più iconici parchi naturali del nostro pianeta.

In ogni puntata, l'ex Presidente ci racconterà la storia di un parco nazionale attraverso le selvagge vite delle specie che lo abitano: dalle acque della Baia di Monterey in California, alla terra rossa dello Tsavo National Park in Kenya, dalle lussureggianti foreste pluviali del parco indonesiano di Gunung Leuser alle vette della Patagonia, con uno sguardo al futuro e alla tutela di questi magnifici luoghi.

I parchi nazionali più belli del mondo fa parte dell'accordo tra gli Obama e Netflix: come avevamo riportato ormai un anno fa, Barack e Michelle Obama, con la loro società di produzione Higher Ground Productions, hanno sottoscritto un accordo con il colosso dello streaming per sviluppare molteplici progetti.

Dopo il documentario Becoming sull'ex-first lady, basato sull'omonimo libro di memorie, e dopo lo show per bambini Waffles + Mochi, è il turno di questa nuova docu-serie, prodotta da James Honeyborne (già produttore esecutivo di Blue Planet II), Tonia Davis e lo stesso Barack Obama.