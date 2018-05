Pare che Enid giocherà un ruolo maggiore nella nona stagione di The Walking Dead

Introdotto nel corso della quinta stagione dello show, pare che il personaggio ricorrente di Enid giocherà un ruolo più ampio nella nona stagione di The Walking Dead. A rivelarlo è stato l’insider Johnny O’Dell, attraverso la posta ufficiale della serie.

Incalzato sulla possibilità che Enid ricopra un ruolo maggiore nella nona stagione, O'Dell ha infatti risposto: “Sapete cosa? Sì, Enid avrà un ruolo più importante nella nona stagione, mentre nell’ottava è stata perlopiù relegata ad Oceanside e Hilltop”.



All’inizio della stagione 8, Enid fornì supporto emotivo ad Aaron, dopo che il suo fidanzato, Eric, era stato ucciso in battaglia dai Salvatori. Ha poi accompagnato il ragazzo nel viaggio verso Oceanside, che Aaron sperava di reclutare contro le forze di Negan.



L’adolescente ha poi vissuto un momento piuttosto importante nella puntata 8x08, intitolata “È così che deve essere”, quando è stata costretta a sparare e uccidere Natania, leader di Oceanside, che aveva teso un’imboscata allo stesso Aaron. La coppia è stata in seguito fatta prigioniera e quasi ammazzata da Cyndie, nuova leader di Oceanside, che alla fine ha deciso di graziarli e liberarli.



Enid era ancora in viaggio quando Alexandria è stata vittima di un attacco esplosivo da parte di Negan e del suo esercito, mentre il fidanzato Carl soccombeva lentamente alla febbre provocata dal morso ricevuto proprio quel giorno da uno zombi. Ha dunque appreso della sua morte soltanto una volta giunta a Hilltop, rimanendone palesemente sconvolta.

Carl le ha infatti lasciato una lettera scritta di suo pugno, ma il contenuto della stessa non è mai stato rivelato. La nona stagione potrebbe non solo svelarne il contenuto, ma soprattutto vedere Enid diventare amica di Cyndie, che è stata avvistata tra le foto dei superstiti di Alexandria e Hilltop scattate non molto tempo fa ad Atlanta.



Sentiamo cos’ha detto sull’argomento Katelyn Nacon, interprete di Enid: “Penso che Enid veda molte somiglianze fra [lei e Cyndie]. Hanno relativamente la stessa età, ma ritengo che veda un grande potenziale in Cyndie. Credo che lei pensi di poter diventare una grande leader, e sono convinta che voglia assicurarsi di star facendo la cosa giusta, perché potrebbe riuscirvi facilmente”.



Dal momento che Enid è molto legata a Maggie, leader di Hilltop, sarà interessante vedere quale ruolo giocherà nel piano che Maggie, Jesus e Daryl stanno architettando nei confronti di Negan, che è appena stato fatto prigioniero da Alexandria.