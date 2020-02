A quanto pare nella seconda stagione vedremo due noti Witcher in azione

Continuano le riprese della seconda e attesissima stagione di The Witcher di casa Netflix, che dovrebbe approdare sul servizio streaming nei primi mesi del 2021, e con la produzione in fase iniziale giungono di settimana in settimana diverse novità alle orecchie della stampa specializzata, alcune molto interessanti.

Stando ad esempio a nuovi e insistenti report che stanno girando per alcuni outlet americani, nella seconda stagione saranno introdotti due noti e apprezzati Witcher, conosciuti sia nei romanzi che nei videogiochi. Stiamo parlando di Lambert e Coen, di cui il primo sarà interpretato dall'attore Paul Bullion, mentre il secondo avrà il volto di Yasen Atour.



Il report giunge dagli "esperti" di The Witcher della Redanian Intelligence, che già in passato, sulla serie soprattutto, hanno dimostrato di essere fonti estremamente affidabili. In merito ai due witcher non ci sono molti dettagli, ma sappiamo che la coppia di cacciatori si unirà a Geralt di Rivia (Henry Cavill) per circa tre episodi della seconda stagione, che significa per circa metà stagione, considerando che i nuovi episodi saranno in tutto 8 come la prima.



The Witcher 2 è attesa su Netflix per il 2021. Vi lasciamo alla recensione della prima stagione di The Witcher e allo speciale dedicato all'interpretazione di Henry Cavill.