A quanto pare, The Witcher avrà 'più magia di ogni altro show'

Il 20 dicembre si avvicina sempre di più, e presto vedremo in che misura tutte queste dichiarazioni corrispondono al vero. Nel frattempo, Tomek Baginski, produttore di The Witcher, ci racconta come la serie sarà ricca di magia e divertimento.

Intervistato dal sito Comicbook, Baginski si è dilungato nello spiegare come luniverso narrato anche nella serie prodotta da Netflix sia il giusto mix di drammacità e divertimento: "The Witcher è una serie di libri e un mondo davvero speciale, perchè è divertente. È dark in alcuni momenti, e molto crudo, ma allo stesso tempo è molto spesso anche parecchio divertente, perchè anche nei momenti più bui, nei momenti più bui della storia, la gente vuole festeggiare, giusto? Vogliono bere vino e divertirsi, quindi sì, è uno show divertente".

E continua anticipando un approfondito studio caratteriale e tanta magia: "E poi ci divertiamo con la magia. Abbiamo alcune grandi lotte con dei mostri, ma allo stesso tempo il nostro obiettivo principare è rendere al meglio i personaggi. Abbiamo impiegato parecchio tempo nel cercare la voce giusta. Abbiamo impiegato parecchio tempo nel cercare il giusto cast, e per me, Lauren e il resto dei produttori, l'aspetto più importante di tutti era il lato umano, e i personaggi su cui potevamo costruirlo" conclude aggiungendo "Il resto, ovviamente è intrattenimento. È divertimento, è roba figa. E abbiamo, credo, più magia di ogni altro show".

La prima stagione di the Witcher sarà composta da 8 episodi. Qui potete trovare la nostra intervista alla showrunner e alle attrici di The Witcher. La serie è già stata rinnovata per una seconda stagione.