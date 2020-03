Parenting Without Borders: Jessica Alba protagonista della nuova docuserie di Disney+

Secondo quanto riportato su Deadline, Disney ha dato il via libera alla produzione di Parenting Without Borders - al momento è solo il titolo di lavorazione non ancora definitivo - con protagonista Jessica Alba che ne è anche la produttrice esecutiva.

Con le sue riprese previste in varie location internazionali, Parenting Without Borders è descritta come la versione per il mestiere di genitori di Anthony Bourdain: Parts Unknown. Lo show, una docu-serie che unirà quindi il team del mestiere di genitori con quello del viaggio in diverse località vedrà la Alba in qualità di attrice, produttrice, nonché madre di tre figli, con lei immersa nel mondo famigliare e tra le famiglie di tutto il mondo esplorando le usanze e i metodi dei genitori di oggi, con ciò che avviene all'interno delle famiglie.

Kathryn O’Kane, già produttrice della serie culinaria Netflix Salt, Fat, Acid, Heat, sarà sia regista che sceneggiatrice di questa docu-serie con Jessica Alba. Parenting Without Borders è basata sull'omonimo libro, ovvero Parenting Without Borders: Surprising Lessons Parents Around the World Can Teach Us della dottoressa Christine Gross-Loh, nel quale vengono esaminati i diversi approcci alla mansione genitoriale a seconda delle diverse culture, come le differenze tra Finlandia, Svezia, Germania, Francia, Giappone, Italia, Cina e molte altre ancora e offre delle strategie su quali siano gli approcci migliori basati su alcune ricerche di settore.

Le riprese devono ancora iniziare e probabilmente non vedremo questa docu-serie su Disney+ prima dle 2021. La serie sarà prodotta dalla The Honest Company, co-fondata da Jessica Alba insieme a Brian Lee, Sean Kane e Christopher Gavigan. L'ultimo film al quale l'attrice ha preso parte è Killer Anonymous, nella quale compariva al fianco di Gary Oldman e Tommy Flanagan per la regia di Martin Owen. Disney+ arriverà in Italia il 24 marzo.