Pari e Dispari e quel legame insospettabile con Incontri ravvicinati del terzo tipo

Questa sera su Rete 4 va in onda Pari e Dispari, il film del 1978 diretto da Sergio Corbucci con protagonisti Bud Spencer e Terence Hill. Si tratta della dodicesima pellicola girata insieme daa questa straordinaria coppia che ha macinato incredibili successi nel corso della propria carriera.

La trama di questo film è incentrata sul personaggio di Johnny Firpo a cui viene affidato l'incarico di di indagare su una banda di allibratori clandestini. Nel corso di questa inchiesta gli viene affiancato Charlie, camionista ed ex giocatore d'azzardo ormai pentito che si rivela poi essere suo fratello. I due insieme infliggono duri colpi all'organizzazione criminale e grazie agli insegnamenti di Charlie, Jhonny riesce addirittura ad infiltrarsi all'interno della banda di allibratori, riuscendo a sgominarli in maniera definitiva.

Pari e Dispari fu una pellicola veramente riuscita e quell'anno fu in grado addirittura di aggiudicarsi il Golden Screen Award, a pari merito con Incontri ravvicinati del terzo tipo di Steven Spieglberg e il Superman di Richard Donner. Il film, come molte altri della coppia fu interamente girato negli Stati Uniti e la location prescelta fu quella di Miami.

