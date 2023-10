Paris Hilton, in arrivo la serie tv biopic: coinvolte anche Dakota e Elle Fanning

A24 ha acquisito i diritti di sfruttamento del memoir di Paris Hilton per ricavarne un adattamento a serie televisiva. La società della Hilton, 11:11 Media, la Lewellen Pictures di Dakota ed Elle Fanning, e la Middle Child Pictures di David Bernad produrranno lo show. Al momento non sono ancora stati ingaggiati degli sceneggiatori per il progetto.

11:11 Media's Slivington Manor produrrà con A24. I produttori esecutivi sono Hilton, Bruce Gersh, i Fanning, Brittany Kahan Ward per Lewellen Pictures e Bernad.

Anche se i dettagli non sono stati resi noti, Paris The Memoir, pubblicato quest'anno da HarperCollins, è il racconto personale della Hilton, della sua lotta contro l'ADHD, della sua ascesa nella cultura pop e del suo branding. Nel libro sono raccontati anche gli abusi subiti da Hilton quando era ancora adolescente.

Nella descrizione del libro, Hiilton ha spiegato: "Ho scritto questo libro nel tentativo di comprendere il mio posto in un momento di svolta: il rinascimento tecnologico, l'era degli influencer. Ho scritto questo libro anche perché il mondo potesse sapere chi sono oggi. Mi sono concentrata sugli aspetti chiave della mia vita che hanno portato a ciò di cui sono più orgogliosa: come mi è stato tolto il potere e come me lo sono ripreso, come ho costruito un'attività fiorente, un matrimonio e una famiglia".

Poi ha aggiunto: "Ci sono così tante giovani donne che hanno bisogno di sentire questa storia. Non voglio che imparino dai miei errori, voglio che smettano di odiarsi per i loro stessi errori. Voglio che ridano e piangano e che abbraccino ogni aspetto di ciò che sono, senza paura e con orgoglio. Ognuno di noi ha il proprio tipo di intelligenza e, ragazza, fanculo il dover adattarsi".

La Lewellen Pictures di Dakota ed Elle Fanning sviluppa progetti per il cinema, la televisione e i media alternativi. La società, gestita da Dakota, Elle e Brittany Kahan Ward, ha prodotto tra le altre cose anche la pluripremiata serie di Hulu The Great con protagonista proprio Elle Fanning e Nicholas Hoult. The Great è stata cancellata dopo tre stagioni.

La società ha prodotto anche la più recente miniserie con Elle Fanning, The Girl from Plainville, basata su una storia vera.